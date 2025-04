Hockey pista: Innocenti Follonica sfida Alcoy per la finale della Trophy Cup

HOCKEY

E’ la sfida che senza dubbio vale una stagione. E’ quella che si disputa stasera alle 19 al Capannino: ad affrontarsi l’Innocenti Follonica e l’Alcoy, squadra spagnola che sta andando bene nella liga iberica e che quindi sarà una sfida difficile. In palio c’è la finale della Trophy Cup, la nuova manifestazione internazionale di hockey pista che vede la fase finale giocarsi proprio in riva al Golfo e che ieri sera è stata presentata in Comune Le altre due squadre che si contenderanno la finalissima sono il Coutras (team francese) e il Biasca (Svizzera). Si apre dunque oggi la Final Four della kermesse che è uno degli obiettivi della società del presidente Ciullini che ha l’opportunità di mettere i bacheca l’ennesimo titolo dopo la Supercoppa Italiana che già brilla nella bacheca di via Sanzio. Silva avrà per l’occasione la squadra al completo. Recuperato dall’infortunio al ginocchio anche Max Thiel. L’attaccante tedesco, quest’anno falcidiato dagli infortuni, ha effettuato una buona settimana di allenamenti e dunque potrà rientrare nelle rotazioni. Il resto della formazione pare scontato: in porta si accomoderà Leonardo Barozzi (con Mugnaini pronto a subentrare), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Max Thiel, Fernando Montigel, Alessandro Franchi e Claudio Bracali.