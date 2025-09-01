"Ho visto una bella partita. È mancato il secondo gol"

GROSSETO"Abbiamo disputato una buonissima gara e l’unico rammarico è di non averla chiusa prima". L’allenatore Paolo Indiani, dunque, è soddisfatto della prestazione che i biancorossi hanno fornito contro il Terranuova Traiana superando così il turno di Coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni con trame di gioco bellissime e con giocate di prima bellezza - prosegue il tecnico di Certaldo - così come nella ripresa mentre gli avversari si sono fatti vedere con la traversa (colpita la parte superiore) su calcio di punizione. Ci è mancato soltanto il secondo gol ed è chiaro che bisogna buttarla dentro, ma questa è la serie D e noi dobbiamo essere pronti anche con il clima agonistico, a volte eccessivo. Bisogna migliorare i meccanismi lì davanti".

I primi tre punti della stagione, dunque, sono arrivati, in verità davanti a pochi intimi. Sconcertante il numero degli spettatori paganti sabato sera allo Zecchini per la gara contro il Terranuova Traiana. Soltanto 408 i tagliandi (numerosi tifosi ospiti) strappati nonostante l’appello che la sera prima in piazza Dante il patron Gianni Lamioni aveva lanciato invitando gli sportivi ed i tifosi a stare vicino alla società. In effetti c’è stata poca gente allo stadio per assistere al debutto ufficiale in Coppa Italia dell’Us Grosseto in questa stagione con una "rosa" di giocatori davvero importante e con un mister plurivittorioso.

Evidentemente i colori biancorossi ed il senso di appartenenza non hanno più un richiamo forte: soltanto una serie di vittorie in campionato potrebbe essere la medicina giusta per portare gente allo stadio.E domenica il Grosseto, in attesa di un portiere Under dalla Juventus, inizia il cammino in campionato con la trasferta in casa del Seravezza Pozzi che è stato eliminato dalla Coppa Italia dal Prato.

Paolo Pighini