Halloween. Quanti eventi a Grosseto

Trampolieri, truccabimbi, dolcetti e maschere, Halloween arriva all’Aurelia Antica con una festa per bambini al centro commerciale di Grosseto L’appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 16 alle 19,30 in galleria. Per l’occasione il centro commerciale si trasformerà in un magico mondo di streghe, zucche e creature spaventose. Il programma prevede una serie di attività a tema Halloween. Saranno in galleria gli operatori del Comitato di Grosseto della Croce Rossa con il truccabimbi, sempre gratuito per tutti. La Croce Rossa grossetana sarà presente anche all’esterno dell’ingresso principale del centro commerciale con un’ambulanza "travestita" a tema. E poi, in galleria, ancora animazione con i trampolieri. Non mancheranno dolcetti e caramelle per tutti. L’invito è quello di partecipare con un "dress code" adeguato: adulti e bambini possono presentarsi mascherati, sarà così un’occasione perfetta per sfoggiare i propri costumi di Halloween preferiti e aggiungere un tocco di magia all’evento. Continua intanto la permanenza del Luna Park in piazza Barsanti, dove per la festa di Halloween tutti i bambini, ma anche i più grandi, che arriveranno verranno premiati con dolcetti e caramelle. Continua quindi con successo la permanenza del Luna Park in piazza Barsanti con gli organizzatori che hanno in mente per il week-end del 9 e 10 novembre una serie di iniziative per la gioia di tutti i bambini, ricordando che in questa edizione è presente anche una nuova attrazione, per la prima volta a Grosseto, come il “Break Dance", che sta riscuotendo un grosso successo.Infine gli organizzatori ricordano che quest’anno c’è un’ampia possibilità di parcheggiare le auto.

Halloween arriva anche al Museo archeologico con l’evento "Halloween al Maam", ormai diventato un appuntamento fisso per il museo che da diversi anni, in questa giornata, organizza eventi e spettacoli gratuiti per i bambini che affollano il centro storico sfoggiando i loro costumi e partecipando all’ormai tradizionale dolcetto o scherzetto? Quest’anno l’animatore sarà Katastrofa Clown: appuntamento alle 16,30 e alle 18, con ingresso libero e gratuito.