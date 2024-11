Guida ambientale. Inizia il corso

GROSSETO

L’agenzia Kleis Formazione, grazie alla disponibilità del Comune di Civitella Paganico, ha programmato la prima edizione del corso di qualifica di Guida Ambientale nella a Casa del Fiume di Paganico.

Le lezioni prenderanno il via il 23 novembre e saranno concentrate nei sabati e nelle domeniche, in modo da consentire di coordinare la frequenza con gli impegni di lavoro, con altri impegni di studio o familiari. I partecipanti seguiranno lezioni di botanica, di zoologia, di geologia, di tecniche escursionistiche e primo soccorso, in aula e in ambiente naturale. Da Paganico sarà possibile esplorare una serie di mete di grande interesse naturalistico: il Monte Amiata, la Maremma, Montalcino e altre ancora. Il percorso formativo vedrà coinvolti molti docenti con diverse competenze per affrontare gli aspetti normativi della professione, quelli comunicativi e di gestione dei gruppi, quelli relativi alla sicurezza e poi le tante materie relative all’ambiente.

Gli ambiti di intervento sono tanti: trekking ed escursioni a piedi e in bicicletta, educazione ambientale nelle scuole, cura della sentieristica e della segnaletica, collaborazioni e progetti con parchi naturali e musei naturalistici. L’Agenzia Kleis Formazione è accreditata dalla Regione Toscana, eroga corsi di formazione professionale già a Lucca e a Firenze. Sono 16 i posti disponibili e le ore complessive di formazione sono 600 delle quali oltre 200 di pratica. Le persone interessate possono contattare la segreteria didattica di Kleis Formazione telefonando al numero 0583-058431.