Guardia medica turistica. Si inizia dal 14 giugno

Quest’estate il servizio di Guardia medica turistica sarà attivato nella zona del Golfo di Follonica. La guardia medica turista è un servizio temporaneo che permette, durante i mesi di alta stagione, ai turisti di godere di assistenza medica e sanitaria durante la loro vacanza. L’annuncio è stato dato stamattina dal direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre durante un evento della ’Settimana della Salute’ manifestazione dedicata alla promozione della salute e benessere che si è svolta a Grosseto da martedì scorso fino a ieri. All’evento (a cui hanno preso parte diverse autorità locali, regionali e operatori sanitari) ha partecipato anche il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani che ha fatto anche un intervento in cui ha illustrato i problemi principali della sanita a Follonica e i provvedimenti attuati dalla sua amministrazione per risolvere queste criticità :"Ho ribadito la necessità di risolvere la situazione critica dei medici di famiglia a Follonica, che ha lasciato migliaia di cittadini senza medico di base. Ho parlato anche del progetto Apo (Assistenza primaria ottimizzata), che grazie alla disponibilità dei medici di famiglia in servizio continua a garantire assistenza a chi è rimasto senza dottore". Rispetto all’annuncio del ripristino della guardia medica turistica a Follonica, il sindaco ricorda che essa è sempre stato uno degli obbiettivi primari della sua amministrazione perché questo servizio è "fondamentale per una città che triplica la popolazione durante l’estate". Guardia medica turistica anche a Castiglione della Pescaia. "Abbiamo effettuato uno sforzo ulteriore e abbiamo ricevuto l’adesione anche dei medici in pensione - ha dichiarato il dg Asl Tse, Marco Torre - grazie al lavoro degli uffici e al dialogo con i sindaci è stata fatta un’azione sartoriale e progressiva che ci ha permesso di raggiungere un numero sufficiente ad aprire il servizio in questi due territori. Fondamentale è stato il rapporto con il territorio al fine di incrociare le risorse disponibili e le esigenze che anche il settore turistico ricettivo ci presenta". Riguardo alla zona sud della costa grossetana, sono in corso le azioni di rafforzamento del personale per far fronte al picco turistico. "Il servizio di Guardia medica turistica - ha spiegato la direttrice della zona distretto, Tania Barbi - sarà attivo dal 14 giugno nel fine settimana e nei mesi di luglio e agosto per 12 ore ogni giorno".