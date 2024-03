"Grosso Rosa" a Maria Cristina Morrone

Quest’anno, in concomitanza con la ricorrenza per la Festa della Donna, Massa Marittima ha vissuto un altro momento significativo soffermandosi su un aspetto peculiare della vita della donna e il Centro italiano femminile, guidato da Anna Barbi, ha scelto una dedicazione particolare: "Uguaglianza ". E la cerimonia di consegna del Grosso Rosa, l’antica moneta della città, ha visto destinare questo riconoscimento ad una Donna che in città ricopre un ruolo difficile e considerevole: la dottoressa Maria Cristina Morrone Direttrice della Casa Circondariale di Massa Marittima. "Per l’assiduo lavoro svolto da anni nel reinserimento nel mondo del lavoro e alla vita sociale dei detenuti del carcere dando loro quell’aiuto necessario per poter tornare a vivere in modo dignitoso". Questa la motivazione che ha accompagnato la consegna del Grosso Rosa in un pomeriggio che ha visto, fra gli altri, la partecipazione del vescovo Carlo Ciattini, del sindaco Marcello Giuntini e di Grazia Sabatini vice presidente del Cif provinciale. Seguiti con interesse, dal numeroso pubblico presente, gli interventi della dottoressa Sabrina Gaglianone e della dottoressa Barbara Pandolfi, che si è soffermata su quello che era il tema della assegnazione del riconoscimento. Durante il pomeriggio, che si è svolto nella Sala Gennai alle Clarisse, intermezzi musicali sono stati eseguiti dal flautista Marco Bruni.

Roberto Pieralli