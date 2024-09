GrossetoFiere . Il Motor Village pronto a partire

Grosseto Fiere si sta preparando ad inaugurare la seconda edizione del Grosseto Motor Village, in programma il 12 e il 13 ottobre, tra motori, artigianato, street food e musica. Il centro fieristico di Braccagni si trasformerà in un grande parco di incontro tra divertimento e passione per i motori in un contesto itinerante. Confermato lo spettacolo Stunt Show Live con Hurricane Motor Show del gruppo guidato dallo stunt man Ivan Zoppis. Salti con auto, Monster Truk che schiaccia le auto, la donna torcia, Drift, evoluzioni con moto e quad sono solo una parte di un programma che troverà il culmine nella notturna del sabato. Ampio spazio dedicato al villaggio delle Harley Davidson. Rinnovata la 25° edizione della Mostra Scambio Auto e moto d’epoca e l’area riservata al mercatino dei pezzi di ricambio. Il secondo padiglione sarà in gran parte occupato dall’esposizione di Vespa Piaggio e parallelamente la "Tattoo Reunion" nata dalla collaborazione con il Luxury Tattoo di Grosseto, con i migliori tatuatori provenienti da tutto il centro Italia. Ci sarà un’ampia area dedicata al settore dei birrifici artigianali e allo street/truk food e le aree test Drive i percorsi per moto Enduro, le dimostrazioni di guida sicura e lo spazio bambini con circuiti per auto modelli radiocomando. La novità del Motor Village 2024 sarà la tappa del Tour ufficiale metempsicosi Wasted Tour.

"Quando ho ricoperto il ruolo di presidente del centro fieristico – dice sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – già discutevamo sul proporre la mostra scambio. Ad oggi è realtà e si parla anche di miglioramento". "Ci auguriamo che sia un grande evento da vivere – dice il presidente di Grosseto Fiere, Paolo Rossi – valorizzando la Maremma che tanti la percorrono e visitano con i propri motori, di cui tanti sono appassionati". "È l’unica rassegna in Toscana – afferma il direttore Carlo Pacini – con questa chiave dedicata ai motori. Sarà puro divertimento ed intrattenimento". "Si tratta di una manifestazione – ha detto il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda – che si avvicina sempre di più ai giovani".

Maria Vittoria Gaviano