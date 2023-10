"Grosseto: scomparso da casa, ritrovato dai carabinieri"

Era scomparso da Grosseto da due giorni, lo hanno ritrovato i carabinieri di Noceto, piccolo paese che si trova in provincia di Parma. I militari, impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano la strada provinciale 357 che si trova appunto in Emilia, hanno visto un uomo a piedi, in evidente stato confusionale, con un’andatura che lo esponeva al rischio di essere investito o di provocare un incidente. I militari lo hanno avvicinato e si sono accorti che era completamente spaesato e non del tutto consapevole della situazione e del luogo in cui si trovava. La pattuglia ha accompagnato quindi l’uomo in caserma scoprendo che si trattava di un 51enne di Grosseto, con problemi di salute, segnalato come persona scomparsa dai familiari due giorni di fa.

Era infatti partito tutto l’iter della Prefettura che inizia quando ci sono delle persone che non fanno ritorno a casa, soprattutto se hanno gravi problemi di salute. L’uomo si era allontanato due giorni prima dalla sua abitazione e i familiari, preoccupati e senza sue notizie, avevano presentato denuncia di allontanamento alle forze di polizia a Grosseto che avevano diramato le ricerche in tutta Italia. L’uomo è stato rifocillato e tranquillizzato, in attesa dell’arrivo dei familiari a cui è stato riaffidato.