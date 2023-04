"Grosseto Safe 2023" Al via le candidature per la Polizia municipale

Da giovedì a sabato 29 alle 10, sarà possibile inviare la propria candidatura per la partecipazione alla selezione pubblica, mediante colloquio, per la formazione di un elenco di idonei per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato dalla durata massima di 6 mesi nel profilo di agente di Polizia Municipale – Area Istruttori, a completamento dei fabbisogni di cui al progetto operativo finalizzato al potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza stradale denominato "Sicurezza in città – Grosseto Safe 2023". L’accesso alla piattaforma sarà possibile collegandosi al sito del Comune di Grosseto , Sezione Amministrazione Trasparente , Bandi e concorsi, Selezioni. I requisiti di accesso ai fini della partecipazione sono riportati nell’avviso di selezione. I colloqui orali sono stati fissati nelle giornate dal 8 al 10 maggio 2023 in turni mattina e pomeriggio e nei giorni seguenti se necessario, presso la sede del Comando di Polizia municipale in via Zanardelli. "La sicurezza del territorio è sempre stata tra le priorità di questa Amministrazione comunale – dice l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – Abbiamo ampliato significativamente il personale di Polizia locale e la dotazione di mezzi e strumenti, consolidando, inoltre, la rete di collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio. Si tratta di una risposta concreta alle richieste dei cittadini, che possono sentirsi sempre più sicuri di vivere la città. Ringraziamo gli agenti che hanno aderito al progetto, garantendo così alla cittadinanza e ai turisti che scelgono il nostro territorio un servizio efficiente e attivo fino alle 3 di notte".

Il progetto in questione si inserisce nella medesima direttrice già intrapresa lo scorso anno quando il Comune di Grosseto assunse 15 agenti stagionali per garantire un alto livello di sicurezza e controllo sia nel centro cittadino che nelle località balneari del Comune. A questo si aggiunge un ulteriore intervento che consente di prolungare la vigilanza fino alle 3 di notte del fine settimana. Servizi che saranno mirati al controllo e alla presenza nelle aree di aggregazione, oltre a verificare il rispetto delle norme del codice della strada con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Il tutto con lo scopo di innalzare i livelli di vivibilità e sicurezza di tutto il Comune.