Grosseto in cerca di riscatto contro Ostia Mare: sfida decisiva per il girone di ritorno

CALCIO

Concluso il lavoro settimanale, stamani ci sarà la consueta rifinitura, ieri pomeriggio al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Consonni che domani sono attesi dalla trasferta in casa dell’Ostia Mare, del presidente Daniele De Rossi nella gara valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno. L’undici lidense di mister Perrotti, 40 punti, domenica è stato sconfitto dal Flaminia al termine di una gara rocambolesca e sarà in cerca di riscatto. Ed in cerca di riscatto c’è anche il Grosseto (48 punti) dopo la deludente prestazione fornita contro il San Donato Tavarnelle.

Tutti I giocatori sono disposizione del tecnico Consonni. Soltanto venti i tifosi maremmani, tanti sono i tagliandi disponibili, potranno assistere al match e potranno munirsi di regolare biglietto acquistandolo domani. a partire dalle 13, nella biglietteria dello stadio laziale "Anco Marzio" al costo di 10 euro. A dirigere la gara, inizio alle 15, è stato designato l’arbitro Francesco Saffiotti della sezione di Como; assistenti Giuseppe Saracina di Ragusa e Alberto Fiore di Messina. Oggi sono in programma quattro anticipi: Ghiviborgo- Fulgens Foligno, Orvietana-Figline, Seravezza Pozzi-Sangiovannese e Siena-Follonica Gavorrano.

Paolo Pighini