GROSSETO Giornata di studi e tavola rotonda L’eredità di don Milani e il sindacato

"L’eredità di don Milani e il sindacato. Fra storia e attualità della rappresentanza nel mondo del lavoro". E’ questo il titolo della giornata di studi in programma domani (dalle 9 alle 13) nella sala della Cgil, in via Repubblica Dominicana. L’appuntamento è organizzato dall’Isgrec in collaborazione con l’Università di Firenze e con il partenariato di Cgil Grosseto, Fondazione Valore Lavoro, Smile Toscana, Cisl Grosseto, Centro Studi Cisl e Uil Fpl Toscana.

"Quella della scuola di Barbiana – dicono gli organizzatori – è una storia di riscatto, impegno, denuncia e testimonianza che ha incontrato (dal Sessantotto fino a oggi) la dimensione collettiva e plurale della rappresentanza del mondo del lavoro. Se l’istruzione era per don Milani lo strumento attraverso cui i poveri avrebbero potuto sperare di uscire dall’emarginazione, il sindacato avrebbe consentito loro di difendersi, di rivendicare diritti e di ottenere una piena cittadinanza nel senso previsto dalla Costituzione. Una riflessione attuale e ancora utile per la formazione dei sindacalisti, ma più in generale per quella della cittadinanza: le idee di don Milani, i temi da lui e dai suoi allievi affrontati, sono infatti fondamentali per pensare a come si cura, include, organizza, rappresenta il ’lavoro fragile’ in tempi di antico e nuovo sfruttamento, nei territori di una regione come la Toscana, fatta anche di vaste zone periferiche come nel caso maremmano".

Seguirà una tavola rotonda su "Sindacato e diritti", alla quale parteciperanno Gessica Beneforti (Segretaria Cgil Toscana), Katiuscia Biliotti (Segretaria Cisl Grosseto), Flavio Gambini (Segretario Generale Uil Fpl Toscana).