"Grosseto: Denunciata per furto alla Conad"

Trovata a rubare roba da mangiare al supermarket Conad di via Senegal, denunciata. Una donna, di nazionalità italiana, ha cercato di rubare circa 100 euro di merce, ma è stata scoperta grazie ai sofisticatissimi sistemi anti taccheggio con tecnologia di ultima generazione, che sono installati in tutti e tre i supermercati Conad di Grosseto. La donna è stata fermata immediatamente dal personale di vigilanza che è costantemente presente. La persona, come da disposizioni aziendali e anche in accordo con le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, è stata denunciata.

"Siamo molto rammaricati per queste denunce che ci troviamo costretti a fare – affermano i i titolari dei supermercati Conad di Grosseto –. Siamo veramente dispiaciuti, ma non possiamo esimerci dal farlo. Se lasciassimo campo libero a questi atti dovremmo poi recuperare gli ammanchi aumentando i prezzi al pubblico, facendo in definitiva pagare i furti ai clienti onesti".