Grosseto, che inizio. Successi ai ’Regionali’

E’ iniziato alla grande il mese di marzo per il Nuoto Grosseto. Per il gruppo dei ’grandi’ di categoria (dagli anni 2011 fino ai 2006) capitanati dal direttore tecnico Alessandro Varani e il tecnico Alessandro Del Bottegone gli appuntamenti principali sono stati i campionati regionali toscani di categoria. Spiccano le prestazioni degli atleti di punta dell’associazione, già tutti qualificati per i Criteria Nazionali Giovanili che si disputeranno dal domani al 2 aprile nello stadio del Nuoto di Riccione, dove oltre 1000 atleti si daranno battaglia per il titolo di campione italiano di Categoria.

La prima di questi è Alice Paioletti, categoria juniores 2010, che ha vinto i 50, 100 stile e 200 misti, confermandosi rispettivamente terza, prima e seconda nell’ attuale classifica nazionale di categoria. Ha ottenuto anche un ottimo secondo posto nei 200 stile libero. Altro atleta di punta è Andrea Lucarelli, juniores 2008, che ha vinto i 50, 100, 200 stile libero e 200 misti ed è arrivato terzo nei 400 stile libero, confermando i suoi tempi e mantenendosi in top 10 nazionale di categoria nelle gare veloci dello stile libero e staccando un ulteriore pass nazionale nei 400.

Bene anche Matilde Giovi, juniores 2009, specialista del dorso che ha ottenuto due medaglie d’argento nei 50 e 100 dorso e si è confermata in top 5 nelle gare dei 100 e 200 dorso nella classifica nazionale della sua categoria.

Prestazione da incorniciare anche per la staffetta 4×100 stile libero maschile Juniores dove Andrea Lucarelli, Alessandro Lavarda, Filippo Mangiavacchi e Andrea Cericola sono saliti sul secondo gradino del podio, confermando un ottimo livello generale di squadra. Piazzamenti importanti anche per quanto riguarda la classifica a squadre. Oltre ai già citati sopra, da menzionare le ottime prestazioni di Rita Tomei, Jodie Mistri, Alice Morselli, Sofia Tilli, Erman Esma, Sofia Spanu, Alice Randazzo, Kinzica Sandonà, Aurora Chiavacci, Lorenzo Casanovi, Lorenzo Morrocchi, Lorenzo Padovani, Raphael Niccoli che hanno contribuito al punteggio squadra.