Grosseto, arriva il Terranuova. Benocci rinnova fino al 2026

CALCIO

Per la sesta giornata del girone di ritorno domani si presenta allo stadio "Zecchini" l’undici del Terranuova Traiana che si trova al terzultimo posto della classifica. Un match che, sulla carta, si presenta abbordabile per la compagine di mister Consonni che è stato impegnato, in questa settimana, a rigenerare il "gruppo biancorosso" apparso nelle ultime settimane sotto tono e demotivato. Del resto quando non arriva la vittoria i problemi sembrano ingigantirsi e proprio per questo motivo la gara di domani, contro un avversario in crisi, diventa l’occasione giusta per riprendere il cammino interrotto tempo fa nonostante le assenze. Oltre a Cretella, infatti, che sta lavorando a parte, domani non saranno della partita l’attaccante Edoardo Marzierli, il difensore Emilio Dierna ed il difensore Mattia Macchi. E domani , dal punto di vista tattico, potrebbe essere la volta buona di vedere una difesa a tre nello schieramento dei biancorossi. A dirigere il match contro la squadra aretina è stato designato l’arbitro Emanuele Velocci della sezione di Frosinone; assistenti Leonardo Rossini di Genova e David Gneo di Latina. Intanto l’attaccante Massimiliano Benucci, classe 1998, ha rinnovato il suo contratto con l’Us Grosseto fino al 30 giugno 2026. Il giocatore è arrivato in Maremma a luglio dello scorso anno. E’ aperta la prevendita dei biglietti.