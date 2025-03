Grosseto, allo Zecchini arriva la Cenerentola. Consonni: "Proviamo a vincere le ultime sei"

SERIE D

"Provare a vincere queste ultime sei partite per dare un senso finale a questa stagione, ma bisogna considerare che anche le avversari hanno I loro obiettivi da raggiungere in tema salvezza", L’allenatore Luigi Consonni ha posto questo come ultimo obiettivo stagionale, dopo non aver centrato gli altri, a cominciare dalla gara odierna che vedrà di scena allo stadio "Zecchini", inizio nell’inconsueto orario delle 18,30, il fanalino di coda Fezzanese che spera ancora. "La Fezzanese ha giocatori importanti - prosegue il tecnico biancorosso in conferenza stampa - ma è chiaro che, se si trova in questa posizione di classifica, ha diverse problematiche e noi dovremo essere bravi a mettere in evidenza I loro punti deboli. Quello che conta è l’atteggiamento che I miei ragazzi devono avere in campo al di là del discorso tecnico e tattico e quando vai in vantaggio devi avere la forza di chiudere la partita senza farsi rimontare". Un Grosseto, dunque, che nel reparto difensivo può essere soddisfatto, ma che ha nel reparto offensivo presenta tanti problemi.

"E’ vero che facciamo fatica negli ultimi 25-30 metri - prosegue mister Consonni - ma è altrettanto bene che in questa seconda parte del campionato non ci è girata bene anche se abbiamo creato di più, come dimostrano le statistiche, mentre nella serie delle otto vittorie consecutive tutto è girato nel migliore dei modi. E proprio per questo motivo spero di costruire di più, ma, soprattutto, di concretizzare di più". Un parere sui tifosi. "Lo zoccolo duro ci sarà sempre - conclude l’allenatore - ma è evidente che quando sfumano gli obiettivi importanti ci può stare un calo di interesse". L’allenatore Consonni ha a disposizione tutti i giocatori ad eccezione dell’infortunato Cretella. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Vito Mattia dellla sezione di Molfetta; assistenti Antonio Cafisi di Nocera Inferiore e Giancluca Guerra di Nola.

Paolo Pighini