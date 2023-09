Grosseto: 4° Stormo, Domenica "Corsa del Centenario" per Airc

Tra i tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, domenica ventinove reparti della forza armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la "Corsa del Centenario". La quota di partecipazione sarà devoluta all’associazione Italiana per la Ricerca sul cancro (Airc) nell’ambito dell’iniziativa benefica "Un dono dal cielo per Airc", promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il centenario della forza armata. Il 4° Stormo (nella foto il comandante Filippo Monti) ha organizzato un Open Day con una giornata dedicata completamente allo sport. In particolare, oltre ad una corsa competitiva di 10 km con partenza da piazza Dante ed arrivo in aeroporto, si potrà accedere liberamente alla base, dove le più importanti associazioni sportive locali (atletica, pallavolo, basket, equitazione, pattinaggio, rugby, baseball, scacchi, judo, pallamano, beach tennis, ciclismo, ginnastica artistica, tiro con l’arco, football) allestiranno degli stand dimostrativi per adulti, famiglie e soprattutto per i più piccoli per una domenica da trascorrere all’insegna del divertimento.