Grossetane in trasferta. Insidiosa per l’Invicta

VOLLEY

Due trasferte difficili per le due formazioni di serie B grossetane di volley. Trasferta sul campo della Spezzanese per l’Invicta maschile di serie B e trasferta insidiosa invece in Umbria per la Pallavolo Grosseto in B2 femminile. Stasera alle 18, per la diciannovesima giornata di B maschile, l’Invicta di Fabrizio Rolando torna in campo dopo la sosta e lo fa nella trasferta di Fiorano Modenese, contro la Spezzanese Volley. Coach Rolando ha utilizzato la pausa per provare a recuperare alcuni giocatori reduci da qualche fastidio fisico. Torna capitan Alessandrini, che ha smaltito i propri problemi fisici, e la squadra nell’ultima settimana ha provato a ritrovare se stessa, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Rolando ed i suoi ragazzi dovranno fare attenzione, perché la Spezzanese in casa è formazione da non sottovalutare nonostante occupi l’undicesima posizione della classifica con 19 punti, visto come comunque i grossetani, pur ottavi, hanno 26 punti. Classifica corta insomma, che l’Invicta che tornare a muovere. Per quanto riguarda la serie B2 femminile, stasera alle la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri sarà ospite della formazione umbra di Marsciano. Grossetane decime con 19 punti ed in piena corsa salvezza, su un campo difficile come quello umbro, dove le padrone di casa di punti ne hanno 33 e sono quarte. Sfida davvero difficile insomma per la formazione di coach Rossano Rossi. La gara di andata a Grosseto si concluse con la vittoria per tre set a uno della formazione avversaria, ma il team grossetano non era la stessa formazione che scenderà in campo per la gara di stasera, visto che dal mercato sono arrivati rinforzi importanti in inverno. Le maremmane sanno che dovranno giocare al massimo delle proprie potenzialità per avere la meglio di un team forte ed organizzato, anche se coach Rossi sembra fiducioso.