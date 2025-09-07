Grifone, riparte l’era Indiani: "Formazione già chiara"

CALCIO SERIE D "Modulo e formazione? Metterò in campo, considerando anche le caratteristiche dell’avversario, quello che io ritengo idoneo per vincere quella partita. E questo mio modo di presentare la gara con voi sarà sempre così". Mister Paolo Indiani (foto), quindi, conferma di essere enigmatico nel presentare la partita della domenica. "Un avvio di campionato molto delicato _ esordisce il tecnico di Certaldo - perché andiamo a visitare una squadra, il Seravezza Pozzi, che è un team importante e che darà del filo da torcere a tutti. Sicuramente sarà un segnale per capire quelle che potrebbero essere le difficoltà del campionato". "Sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi - prosegue mister Indiani - perché i test effettuati, ultimo quello di Orbetello,i hanno dato delle ottime indicazioni. Mi dispiace soltanto delle assenze di Marzierli e Dierna, per squalifica, e di Cretella e Disanto per infortunio. Vediamo, allora, i 25 convocati: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo. Corallini, D’Ancona, Della Latta, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli, Shenaj, Tognetti. Un riferimento al bomber Benedetti che si presenta come ex sul terreno di gioco che lo ha lanciato. "Mi auguro - precisa Indiani, il quale ha già pronto il gruppo dei sedici che utilizzerà in campo - che la sua emozione, se ci sarà, possa essere una carica in più". P.P.