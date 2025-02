Grifone, mister Consonni: "Non abbiamo mollato"

SERIE D"L’obiettivo che mi ha chiesto la società è la conquista del secondo posto e la vittoria nei playoff, per cui le motivazioni ci sono per la voglia dei ragazzi che si impegnano per tutta la settimana, ma la domenica è un’altra cosa con la tensione che bisogna affrontare". L’allenatore Gigi Consonni, dopo la settimana di silenzio stampa, torna a parlare per presentare la partita che oggi, inizio alle 14,30, vede il Grosseto impegnato allo ’Zecchini’ contro il Figline. E come spettatore in tribuna potrebbe esserci anche Maurizio Sarri.

"Non abbiamo mollato - prosegue il tecnico del Grifone - ed I giocatori stanno male per questo 2025 che non decolla. Dobbiamo ricominciare a non prendere gol, ad aiutarci, non limitarci a fare il semplice compitino ed evitare gli errori individuali. Dobbiamo uscire da questa situazione inspiegabile che non mi aspettavo e dovuta al calo mentale dopo l’eroica gara disputata contro il Livorno". Mister Consonni recupera gran parte degli infortunati (assenti Cretella, Riccobono, Benucci) per cui il tecnico potrà tornare allo schieramento tradizionale, tanto per intenderci, quello che ha ottenuto le otto vittorie consecutive. "Ho soltanto un dubbio, ma deciderò domani (oggi, ndr)" precisa il tecnico. Un parere sugli avversari che sono coinvolti nella parte bassa della classifica. "Il Figline è una squadra solida, rocciosa e fisica e rispetto alla gara dell’andata ha cambiato modulo di gioco - conclude Consonni - con giocatori che attaccano bene gli spazi. Noi abbiamo preparato bene in settimana la partita poi, come sempre, sarà il campo a decidere". La società biancorossa oggi ricorderà le tifose biancorosse Viviana e Francesca a trent’anni dalla tragedia, il tifoso Lollo Galgani scomparso dieci anni fa e l’ex calciatore Enrico Marini ad un anno dalla morte.

Paolo Pighini