‘Grazie al Comune per la disinfestazione’

Commercianti e ristoratori soddisfatti per le azioni di disinfestazione contro le larve di moscerini e zanzare in laguna. "Ci congratuliamo con il Comune di Orbetello – afferma la Confesercenti – per la scelta di avviare in anticipo rispetto allo scorso anno la disinfestazione contro le larve, anche a seguito dell’accordo avvenuto a fine 2022 con la Regione per la transizione delle competenze di gestione del delicato ecosistema lagunare all’ente locale". Gli esercenti locali ricordano ancora i tanti problemi causati dall’invasione dei moscerini la scorsa estate ad ogni calar del sole durante, in particolare per ristoratori e commercianti in un periodo importante come quello estivo. In tanti, la sera, si sono ritrovati a dover star chiusi o non utilizzare gli spazi esterni. Un danno non irrilevante per l’economia locale. "Per questo apprezziamo particolarmente che quest’anno – sostiene la Confesercenti di Orbetello – si giunga preparati a un appuntamento importante come quello della stagione turistica, adottando i provvedimenti che speriamo siano i più adatti a scongiurare una seconda invasione di moscerini. Richiediamo pertanto al Comune un aggiornamento continuo, nei confronti delle associazioni di categoria, sulle azioni intraprese, sui risultati attesi e sul loro monitoraggio".