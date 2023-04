Capalbio imbiancata: la grandinata insolita

Capalbio, 8 aprile 2023 – Una maxi grandinata ha interessato Capalbio e zone limitrofe nella prima mattina di sabato 8 aprile.

Strada imbiancata a Capalbio

L’allerta gialla annunciata per il sud della Toscana è stata pienamente rispettata. Infatti le precipitazioni si sono puntualmente presentate soprattutto in Maremma. Con qualche fuori programma come a Capalbio, dove c’è stata un’eccezionale grandinata: strade imbiancate e qualche disagio per la circolazione, con alcune auto finite fuori strada senza comunque conseguenze gravi per gli occupanti.

Una delle strade imbiancate

La grandinata ha interessato in particolare le località Giardino e Borgo Carige, ma anche Capalbio centro. Imbiancata la strada Pedemontana. Le forze di Protezione Civile hanno sorvegliato sulla situazione. La grandine si è poi sciolta in mattinata.