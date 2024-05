Grandi emozioni in piazza. Balestro, festeggia il Borgo. Toninelli conquista il drappo

Una cornice di pubblico incalcolabile ha fatto da scenario alla edizione numero 128 del Balestro del Girifalco ed il magnifico palio dipinto dalla senese Irene Raspollini, ha preso la via della sede del Terziere di Borgo, che ora sale a quota 45 in fatto di vittorie in questa storica rievocazione, tutto grazie allo spettacolare tiro di Lorenzo Toninelli. Il vincitore, un giovane tecnico impegnato nel comparto delle perforazioni dell’Enel, nel comprensorio boracifero, all’annuncio della vittoria è scoppiato in lacrime ed è stato festeggiato, oltre che dai contradaioli, dai genitori emozionati per questo successo. Al secondo posto si è piazzato Sacha Gambazza dello stesso Terziere gialloblu mentre sul terzo gradino del podio è salito Matteo Donati di Cittavecchia.

Il Balestro di ieri era dedicato al 700’ Anniversario della Realizzazione dell’Arca di San Cerbone, che ospita le spoglie mortali del Patrono della città. A salire per primo sul cavalletto di tiro, come da sorteggio, è stato Paolo Boddi di Cittavecchia a cui ha fatto seguito il campione di Cittanuova, Cosimo Goiardo Gabbrielli prima di Michele Mori di Borgo. Un susseguirsi elettrizzante di sibili ha caricato di suspense l’aria della piazza ma c’è stata incertezza fino alla fine. Poi il verdetto della giuria accolto con un boato dalla gente ancora in piazza in attesa di conoscere il responso dei tiri. Lungo le vie cittadine, nel tardo pomeriggio, il corteo solenne è stato seguito da migliaia di persone e questo era l’annuncio che la piazza sarebbe stata stracolma di spettatori. Il vescovo Carlo Ciattini ha impartito la benedizione ai figuranti ed al pubblico prima della spettacolare esibizione degli sbandieratori e dei musici. Poi la "parola" alle balestre che in questa edizione hanno visto scendere in lizza anche due ragazze Jenny Guarguaglini e Monnalisa Berretti di Cittanuova. C’è voluta più di mezz’ora prima di conoscere il responso di una gara fra le più accese di questi ultimi anni ed alla fine il magnifico drappo preparato da Irene Raspollini ha preso la via della Chiesina dei Mori, sede del Terziere vincitore. La classifica generale in fatto di vittorie nel balestro vede ora in solitaria Borgo a quota 45 a seguire Cittanuova 44 ed in chiusura Cittavecchia con 38 drappi vinti.

Roberto Pieralli