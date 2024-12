Grande musica. C’è il Concerto di Capodanno

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" va in scena con il tradizionale Concerto di Capodanno. L’appuntamento è per domani alle 18 al Teatro degli Industri: i biglietti (rimangono pochi posti nei settori laterali e nel terzo ordine) sono in prevendita sulla piattaforma VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo, a partire dalle 17. A dirigere l’orchestra sarà Andrea Colombini e al concerto parteciperà – per la prima volta in Italia in formazione completa – il primo battaglione delle Scots Guards, la banda di cornamuse e tamburi delle guardie reali scozzesi, in arrivo da Buckingham Palace. Sul palco anche le soprano Aimilia Diakopoulou, Deborah Vincenti e Federica di Rocco e i tenori Giovanni Cervelli e Joseph Spratt per quello che si annuncia un gran gala di Capodanno. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Strauss (tra cui La marcia di Radetzky), Puccini (da La Bohème e Turandot) e Berlioz e degli inni, marce e melodie della tradizione scozzese con cornamuse e tamburi.

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha "riportato" a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival "Puccini e la sua Lucca", unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival "Waves of Music" di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival "Puccini in the park" a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.