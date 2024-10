Grande kermesse. Il ‘Festival del cavallo’ saluta

Sarà l’ultimo giorno, oggi, del "Festival del Cavallo", e sarà il più ricco di eventi. Il Festival del Cavallo, di scena in questi giorni all’ippodromo del Casalone, rientra negli eventi celebrativi dei 165 anni de La Nazione, che è media sponsor della manifestazione. Dunque, dopo due giorni intensi, in cui i grossetani varcando i cancelli del Casalone si sono immersi nel mondo dei cavalli potendone approfittare per vederne ogni sua sfaccettatura, oggi ci sarà il gran finale.

Grande entusiasmo il primo giorno con la parata d’inaugurazione dal centro storico di Grosseto fino al Casalone per il taglio del nastro. Ieri invece, ha cominciato a prendere vita veramente la grande macchina del Festival con, già dalle prime ore della mattina, un buon afflusso, che si è amplificato nel pomeriggio. Tribune affollate per assistere a esibizioni, caroselli equestri e spettacoli.

Oggi, l’orario di apertura sarà sempre alle 8 e alle 9 apriranno gli stand e i mercatini: fattoria didattica, area mascalcia, aree espositive, dalle 10 invece sarà aperta l’area senior per tornei di burraco e scacchi. Alle 10.30 ci sarà la sfilata a quattro zampe, una vera vetrina dimostrativa per i cani, dalle 10 fino alle 18.30 ci saranno sempre a rotazione gli spettacoli equestri, caroselli e dimostrazioni di dressage e latin show. Dalle 11 show cooking a cura dell’Associazione del tortello maremmano e Confesercenti davanti al ristorante.

A mezzogiorno invece aprirà il ristorante e l’area street food e dalle 12 alle 13 spazio ad alcune premiazioni come il "Trofeo Renzo Mancioppi" e il "Premio Italo Molinari", quindi la premiazione della quarantaquattresima "Mostra nazionale del Cavallo maremmano". Alle 16 presentazione del libro "Il faro-storie di viaggi, di cavalli e..." di Claudia Costantino. E per concludere il festival la premiazione del gala dei caroselli a cura di Banca Tema.