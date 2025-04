Grand fondo, che successo. Ecco tutti i risultati delle gare. Orsini: "Un altro grande evento"

MONTE ARGENTARIO

Grande spettacolo per la Granfondo dell’Argentario, che per la 17esima edizione ha visto un’esplosione di adrenalina, sudore e pura passione per la Mtb. Un percorso incredibile, panorami mozzafiato i veri protagonisti, i corridori, che hanno reso la giornata di domenica sul promontorio indimenticabile. Ad aggiudicarsi il primo premio nel percorso lungo maschile Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team, secondo Giuseppe Panariello del Neb18Factory Team, terzo Filippo Bertone del Bottecchia Factory Team. Prima classificata nel percorso lungo femminile Nelia Kabetaj del team Zhiraf Pagliaccia, seconda Cristina Lippi del Ciclissimo Bike Team, terza Martina Carta di Asd Team Matè. Primo classificato nel percorso corto maschile Nicola Biagioni di Asd Giovo Team Omega, secondo Adriano Micheli di Bassibike Team Asd, terzo Samuele Mazzei di Freebike Casalguidi Asd. Nel percorso corto femminile prima classificata Chiara Vernaccini del Livorno Team Bike Asd, seconda Ernestina Frosini del Biking Racing Team, terza Sofia Costanzo del Gc Monte Argentario. "Un grazie enorme a tutti i partecipanti - dicono dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario -, al sindaco Arturo Cerulli e all’amministrazione per il supporto e l’aiuto fondamentale, oltre agli sponsor che hanno reso tutto possibile. Ci vediamo il prossimo anno, pronti per una nuova avventura". "Si concludono giorni entusiasmanti per il mondo della bike - ha detto l’assessore al turismo Chiara Orsini - che hanno visto L’Argentario al centro di due grandi eventi: gli Internazionali di Mtb (22-23 marzo) e la Granfondo (30 marzo), che ha accolto circa 1000 partecipanti. Gli Internazionali di Mtb, con la presenza di atleti non solo italiani ma anche stranieri, hanno rappresentato un’ottima occasione per far conoscere e valorizzare il nostro splendido promontorio a livello internazionale. Allo stesso modo, la Granfondo ci ha confermato il grande interesse come meta ideale per eventi sportivi di alto livello. Un sentito ringraziamento va alla Argentario Bike per l’impeccabile organizzazione e a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita di queste manifestazioni. Credo fortemente nel valore di questi eventi, perché non solo promuovono lo sport, ma nel tempo generano un impatto positivo sulla crescita e la visibilità del nostro territorio".

A.C.