"Granchio blu. Specie indigene a forte rischio"

"Sos specie aliene: il granchio blu al Parco della Maremma". E’ il titolo dell’evento organizzato da Legambiente che nei giorni scorsi si è tenuto sulla spiaggia di Marina di Alberese, all’interno del Parco della Maremma. L’evento è stato seguito da un’attività dimostrativa con raccolta con nassa dei granchi blu. È stato ampiamente introdotto e acclimatato al di fuori del suo areale naturale, spesso con gravi effetti dannosi sulle comunità biologiche, cosa che sta accadendo anche in Maremma. In particolare la sua diffusione rapidissima nel mar Mediterraneo occidentale a partire dal 2020 ha suscitato allarme per i possibili impatti sugli ambienti costieri e sulle popolazioni di molluschi di interesse economico. "Il granchio blu è una specie invasiva per le nostre acque, sia marine che fluviali - ha detto Letizia Marsili dell’Università di Siena che ha partecipato al convegno - perchè tollera una variabilità di salinità incredibile. Sotto i 15° chiude la sua attività riproduttiva ma adesso, soprattutto in questi giorni, con queste temperature, si riproduce continuamente, aumentando il suo numero in maniera considerevole". E il problema cresce: "Esatto - chiude - Le specie indigene della nostra terra sono a rischio. Perchè è un grande predatore ma non viene predato da nessuno".