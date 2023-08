Granchio Blu: In Maremma il problema si allarga a Grosseto

Non solo Orbetello e la Laguna, dove il problema è gravissimo. Il granchio blu, il crostaceo originario delle coste atlantiche dell’America, una specie aliena per il Mediterraneo, è arrivato anche nel Golfo di Follonica, spinto dal caldo dovuto ai cambiamenti climatici. Il suo arrivo preoccupa non poco il Flag Golfo degli Etruschi: il crostaceo, che può arrivare a pesare anche un chilo, riesce a spezzare le reti dei pescatori, causando un danno economico importante. Inoltre, il granchio nel Mediterraneo non ha predatori e divora tutto quello che trova. Per questo motivo il Comune di Follonica e quello di Scarlino incontreranno nei prossimi giorni i pescatori locali. Tra le soluzioni per evitare che la sua cattura si trasformi solo in una perdita per i pescatori, è da valutare anche la possibilità di realizzare una filiera che parta dalla pesca e si concluda o con la trasformazione in mangimi o nel consumo a tavola. Ma "l’invasione" ha riguardato anche le coste di Grosseto, Castiglione e Argentario: in questi giorni centinaia di pescatori, nelle zone di Fiumara, e i porti di Marina e Castiglione, pescano (grazie a esche di pollo) decine e decine di esemplari. Ma la preoccupazione sale.