Gran finale per la rassegna "Dilettando". I "Beta Jungle" sono i vincitori

Statuari e vincenti. Beta Jungle, il gruppo di giovani che praticano la disciplina di calisthenics si sono aggiudicati la finalissima di Dilettando con Avis 2024 al Teatro Moderno, condotta da Carlo Sestini e giunta ormai alla ventunesima edizione, conquistando il trofeo intitolato a Natalino Galgani, una splendida statua realizzata nel 1983 da Lucio Parigi e che ogni anno sarà riconsegnata per essere nuovamente contesa. Tra le diciotto esibizioni hanno avuto la meglio i ragazzi della palestra Beta Flag, piazza d’onore invece, per due performance, quelle della ballerina undicenne Vittoria Abbruzzese che ha presentato un mix di balli latini, samba, rumba, jive e paso doble, e del cantante portosantostefanese, Federico Cignelli con "My Way". Il terzo posto è stato assegnato al virtuoso pianista Jonathan Mazzei. Sulle note di "C’era una volta il West" Gioele & Friends hanno conquistato il premio "Dino Seccarecci" consegnato dalla Farfalla. Il premio "Miller Italia" è stato vinto dal gruppo di flag pole delle 4Flags. L’etichetta maremmana indipendente Glory Street Solution ha consegnato un pacchetto per la produzione e la promozione di un brano alla cantante Discor.dya. Nel corso della finale sono state premiate anche le Agtwins, vincitrici del premio de "Il Giunco". Per i Beta Jungle però non ha vinto l’essere solo statuari ma l’idea di squadra. Dilettanti o futuri professionisti poco importa, infondo "Dilettando" non è altro che un grande ritrovo, raduno di tante persone unite dalla passione per ciò che fanno, un po’ sognatori e che hanno una voglia matta di stare insieme e divertirsi. In televisione la finalissima è programmata su Toscana Tv oggi alle 21.30.

Maria Vittoria Gaviano