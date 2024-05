Graffiti sul treno. Writer scoperto e denunciato

Munito di bombolette spray e di una maschera antigas si era recato, di notte, al binario 6 della stazione di Grosseto per realizzare un graffito su un vagone, ma non era riuscito a finire l’opera, per questo motivo il writer è tornato sul binario di mattina ma qualcosa è andato storto e così è finito nei guai. Il writer, 38 anni, che si fa chiamare Clito, è tornato sul binario 6 il giorno successivo, intorno alle 11, per completare l’opera ma è stato visto arrivare da una persona che lo ha intimato di smettere e ha chiamato la Polizia. Gli agenti della Polfer hanno bloccato Clito che aveva con sé bombolette spray, la maschera antigas e i guanti utilizzati per realizzare il graffito. Inoltre sul suo smartphone c’erano le foto dell’opera appena realizzata. Denunciato, ora è indagato per imbrattamento.