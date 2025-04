Gori (M5S): "Commissione d’indagine"

I lavori in piazza della Palma fanno ancora discutere. Giacomo Gori, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha infatti presentato istanza per l’istituzione di una commissione di indagine sui lavori di rinnovo della piazza e degli spazi limitrofi. "Tutto è nato grazie alla nostra petizione – inizia – Fa molto piacere che nel testo si prenda atto che un numero consistente di esercenti e cittadini si sono attivati nel chiedere all’amministrazione comunale come mai siamo arrivati a questo punto, lanciando raccolte firme a sostegno dell’istituzione di una commissione di indagine" . Poi continua: "Il nostro contributo è stato ed è essenziale a questa presa d’atto. La valutazione degli impatti economici subiti dai commercianti e dagli operatori economici della zona deve essere quantificata per esaminare la possibilità di attivare misure di ristoro economico". Questi i commercianti che avevao firmato la petizione: Trattoria Movida, Perlage, Manga Genesis, Affinity bar, Libreria delle ragazze, Libreria Palomar, Antica calzoleria di Grosseto, Librerie paoline, Boutique Santini, Caffe Carducci, Libreria Mondadori, Gallery caffe, Caffe Gallery, Candy Land, Coin casa, Farmacia Severi, North Sails Collection, Affinity bar, Mahzel, Barberia "Giuseppe", Atelier martini, Negozi Poli, Erboristeria Pacini, Tozzi elettronica, Comix cafe, Portineria palazzo della provincia, Caffe Giannoni, gri.filo.lab., Ritual coffee, Casa del cucito, Macelleria Pino e Luca, Boutique del chiodo, Pasticceria Manitoba, Edicola piazza de Maria.