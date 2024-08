"Gora Summer Festival". Musica immersa nel verde

Nuova edizione del "Gora Summer Festival", la location è ormai quella tradizionale, cioè il parco dei cigni (conosciuto dagli abitanti anche come Gora). Da oggi a domenica si susseguiranno giorni intensi di attività culturali e concerti. Intanto ad aprire la nuova edizione del festival ci ha pensato la sindaca Cinzia Pieraccini che, dialogando con il giornalista locale Cristiano Bernacchi, ha fatto il punto sull’importanza di questo festival, sia dal punto di vista culturale che per il ventaglio di concerti e attività che tutti gli anni riesce a mettere in piedi. Musica, street food, una birreria, una birroteca e ancora una panineria, friggitoria e bar attrezzato, sono questi solo alcuni dei corner presenti. Inoltre saranno a disposizione zone relax, live paintings e mercatino aperto fino a tarda notte. Se i più grandi potranno muoversi tra cibo, svago e relax ai più piccoli è stato riservato un posto dove possono usufruire di videoproiezioni di documentari sulla musica e altre zone di divertimento. La verde cornice del Parco dei Cigni che ospita il festival, oltre a prestarsi perfettamente per l’evento, ha un valore storico unico per questo paese. Un luogo che tramanda una lunga tradizione mineraria per Castel del Piano che appartiene al secolo scorso. Si tratta delle cave di farina fossile, che dal 1913 a Castel del Piano veniva estratta e poi lavorata per raggiungere i quattro angoli del mondo. Fino al 1978 le due cave di Castel del Piano e lo stabilimento di Campo Grande, dettero lavoro a migliaia di persone, uomini e donne, molti dei quali ripagarono con la vita lo sforzo di una vita. Infine ecco i concerti: questa sera sul palco del Gora saliranno la Desmadre Orkestra, un progetto nomade nato nella scena teatrale di Buonos Aires, in Argentina, seguirà "Partyamo a 90’s"; domani sarà il momento dei Matrioska, band formatasi nel dicembre del 1996 a Milano; domenica "Domani Smetto", tributo ufficiale ad Articolo 31 e J-Ax. Per conoscere tutto il programma e gli eventi collaterali visitare la pagina Facebook dell’evento.

Nicola Ciuffoletti