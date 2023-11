Il grande golf sul Promontorio, arrivano gli Open d’Italia

Monte Argentario (Grosseto), 10 novembre 2023 – Si svolgerà sul campo dell’Argentario Golf Club l’82esima edizione degli Open d’Italia in programma nel 2025. Un evento sportivo dalla massima importanza e prestigio nel mondo delle 18 buche che, dopo lo strepitoso successo della Ryder Cup a Roma, porterà un grande movimento di giocatori e di pubblico sul promontorio. Il grande golf internazionale sbarca quindi all’Argentario, dopo che nel 2019 "The Pga" (associazione dei professionisti) aveva scelto il Golf Club come sede nazionale per l’Italia. La sede dell’Open del prossimo anno sarà invece Cervia, in Emilia Romagna, nell’ultima settimana di giugno. Questo da richiesta a livello governativo dopo le alluvioni dell’Emilia Romagna, convogliando in quella regione importanti appuntamenti come ad esempio anche il Tour de France. In accordo con la federazione è stata quindi spostata la sede, con l’Argentario che sarà comunque protagonista nel 2025.

"Verranno decine di migliaia di persone e sono previsti 50 milioni di telespettatori – afferma Augusto Orsini, proprietario del Golf Club –. Dobbiamo preparare tutto alla perfezione, ci saranno 22 televisioni e 100 Paesi collegati, dall’America all’Asia. Ne gioverà tutto I’indotto anche a livello turistico, i migliori giocatori del mondo si muovono con il loro staff formato almeno da 6-7 persone, più le famiglie, senza contare gli appassionati. Ci saranno quindi i fari puntati sul nostro territorio per una settimana, la scelta del campo è di competenza europea e abbiamo superato a pieni voti tutte le verifiche. Ci stanno già contattando agenzie e tour operator per organizzare, sarà un evento importante per tutta la Maremma e bisogna fare squadra sul territorio. La Regione è stata da subito favorevole a supportare questa iniziativa. Ci sarà inoltre un montepremi per i vari vincitori di circa 3 milioni di euro".

Anche per il Comune un evento da valorizzare in tutti i modi. "Dp Tour, l’organizzatore degli Open europei, ha ritenuto il percorso dell’Argentario tecnicamente valido, scenografico e la location all’altezza dell’evento – aggiunge il sindaco Arturo Cerulli –. Sky Sport trasmetterà la gara, con dirette e approfondimenti. Arriveranno 150 tra i più forti giocatori di golf del mondo e l’Argentario Golf Club sarà il palcoscenico di uno straordinario evento sportivo".