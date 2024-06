Gli studenti "prof". La finanza è materia troppo importante. La spiegano i bambini

"L’educazione finanziaria spiegata dai bambini agli adulti". E’ il titolo di un libro e non contiene alcun errore, perché è proprio così: il libro spiega, agli adulti, i concetti base di una finanza sostenibile, quella che aiuta a fare scelte consapevoli lasciando da parte quelle speculative che spalancano poi le porte ai disastri economico-finanziari. Anche all’interno delle famiglie, per interderci. Ecco perché è importante che certi concetti siano ben chiari anche ai bambini: perché di famiglie fanno già parte e perché un domani saranno proprio loro a guidarle. E siccome gli adulti attuali spesso di danni ne hanno già combinati a sufficienza, allora è meglio investire il tempo sulle generazioni future.

Il libro è l’ultimo tassello di un puzzle ideato e realizzato da Laura Grimani, Regional manager di IW Private Investments, insieme ai colleghi Private Banker di IW Private Investments di Grosseto, Simone Prestipino e Chiara Russo. Si tratta di un percorso didattico di "Educazione Finanziaria" svolto durante l’anno scolastico e realizzato nella scuola elementare di Istia coinvolgendo 40 bimbi (classi terza e quarta) e gli insegnanti. Durante gli incontri sono stati affrontati una serie di argomenti economici e finanziari e gli studenti hanno avuto la possibilità di esprimere i concetti acquisiti attraverso attività didattiche (tra cui, disegni, giochi, creazione di fiabe, risoluzione di enigmi e problemi logico-matematici). Ogni incontro ha avuto uno specifico tema (moneta, risparmio, economia, sostenibilità) e quello conclusivo ha visto il coinvolgimento diretto dei bambini che hanno appunto ’spiegato’ la finanza agli adulti (genitori e familiari), utilizzando i supporti didattici da loro realizzati.

"La nostra figura di consulenti finanziari ci assegna un importante ruolo sociale – dice Laura Grimani –: la nostra missione è quella di diffondere l’educazione finanziaria, andando a colmare le lacune che ogni generazione porta con sé, fornendo conoscenza economica e finanziaria a persone di qualsiasi età, consentendo loro di prendere decisioni consapevoli. Il ruolo chiave della scuola nello sviluppo di competenze in ambito economico e finanziario consente di formare tutti coloro che saranno i consumatori di domani, ancor prima che per loro arrivi il momento in cui debbano affrontare scelte finanziarie che influiscano sulla propria vita e dotandoli di consapevolezza per evitare scelte errate. Il progetto è stato svolto con i colleghi Private Banker di Grosseto Simone Prestipino e Chiara Russo, seguendo un’ottica di multidisciplinarietà, abbracciando gli argomenti trattati dagli insegnanti durante l’anno scolastico rendendo, quindi, l’educazione finanziaria parte integrante degli obiettivi formativi e trasversale a tutte le materie didattiche. Grazie all’entusiasmo dei bambini parlare insieme di economia e finanza è diventato un gioco in cui ognuno aveva voglia sia di partecipare in modo attivo sia di dare il proprio contributo".