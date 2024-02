Gli studenti del Lotti hanno incontrato la fisica Giulia Cencetti

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Massa Marittima attraverso la biblioteca comunale ha aderito alla Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza coinvolgendo le scuole superiori del territorio: le classi dell’IIs Lotti hanno incontrato una giovane e promettente scienziata, la fisica teorica Giulia Cencetti, che ha parlato dei sistemi complessi. "Con queste iniziative il Comune vuole accendere nei giovani la passione per la scienza – spiega Irene Marconi, assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura – superando gli stereotipi di genere per promuovere un accesso pieno e paritario alle lauree stem che vedono ancora una netta prevalenza di uomini". Giulia Cencetti si è laureata in Fisica teorica all’università di Firenze: dal 2015 al 2018 ha lavorato per il Centro studi dinamiche complesse della stessa università con un dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione, dal 2018 al 2019 è stata ospite dell’Università dell’Europa centrale e dal 2019 al 2023 si è occupata di ricerca alla Fondazione Bruno Kessler. Attualmente è consulente del Centre de Physique Théorique di Marsiglia. Ha una prestigiosa borsa post-dottorato "Marie Curie" finanziata dall’Unione europea.