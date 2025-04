Gli studenti a lezione coi Forestali

Nell’ambito delle attività di divulgazione ambientale nelle scuole elementari e medie della Provincia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Manciano, hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto Comprensivo "Pietro Aldi" di Manciano con l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei giovani cittadini sull’importanza primaria delle risorse forestali ai fini della conservazione e della sostenibilità della vita sulla terra. I ragazzi delle scuole aspettavano da tempo questo momento di incontro con gli esperti forestali e hanno dunque partecipato con voglia e soddisfazione. Durante l’incontro sono stati guidati dai Forestali in un percorso alla scoperta delle risorse agricole e ambientali del territorio di Grosseto evidenziando l’importanza della tutela degli ecosistemi e promuovendo comportamenti virtuosi a protezione della sicurezza e della legalità. Un’occasione per festeggiare la giornata internazionale delle foreste e per conoscere l’impegno dei Carabinieri della specialità Forestale a prevenire aggressioni al patrimonio ambientale del territorio maremmano. La deforestazione rappresenta il 12-20% delle emissioni globali di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico per circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidrite carbonica. La Giornata internazionale delle foreste, che si svolge il 21 marzo, ovvero il primo giorno di Primavera, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle foreste per le persone e il ruolo vitale nell’eradicazione della povertà, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare.