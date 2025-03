Gli Internazionali di mountain bike fanno tappa sul Promontorio

MONTE ARGENTARIOTutto pronto per accogliere gli Internazionali d’Italia Series 2025 di Mountain Bike, che si terranno a Porto Santo Stefano nel weekend del 22 e 23 marzo.Un grande evento che si svolgerà per la prima volta sul Promontorio, su un tracciato con panorami mozzafiato per la sfida del prestigioso circuito di Cross Country italiano. Monte Argentario entra così a far parte del circuito internazionale e, dopo anni di esperienza con la Granfondo, il team organizzativo ha voluto spingersi progettando un tracciato capace di rispondere ai più alti standard delle competizioni internazionali.La presentazione si terrà oggi alle 11 nella sala consiliare, con gli interventi del primo cittadino Arturo Cerulli e dell’assessore comunale al turismo e sport Chiara Orsini, del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, del direttore Organizzazione Fuoristrada-Dof Marco Buzzichelli, del presidente del Gruppo Ciclistico Monte Argentario Maurizio Rosi, del responsabile del Gruppo Ciclistico Monte Argentario Domenico Solari, del proprietario di Tommasini Alessandro Enginoli e dell’amministratore delegato di Qarlbo Hospitality Flavio Bucciarelli. Sicuramente una kermesse da non perdere per tutti gli appassionati.A.C.