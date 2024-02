Gli eventi culturali in laguna. L’Orbetello Book Prize raddoppia. I cittadini giurati diventano 100

L’Orbetello Book Prize tornerà nei giardini chiusi del centro storico lagunare a fine giugno. Il cantiere dei lavori è già aperto, per la terza edizione della manifestazione letteraria, che anche quest’anno promette di portare a Orbetello ospiti importanti, in gara e non, e un premio alla carriera da assegnare a un autore straniero. Il Comune ha confermato infatti di puntare su questo evento, realizzato in collaborazione con l’agenzia ZigZag, e proprio gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare il coinvolgimento dei cittadini lagunari, portando da cinquanta a cento il numero degli Amici del Parco della Lettura, che contribuiranno a decretare i vincitori della manifestazione, insieme a una giuria più ristretta. Un aspetto questo che è stato sempre a cuore dell’assessora alla Cultura del Comune lagunare, Maddalena Ottali, che con soddisfazione annuncia la novità 2024.

"Sono orgogliosa che, dopo il successo ottenuto lo scorso anno in termini di pubblico, l’Obp quest’anno aprirà le porte al doppio dei giurati lettori. Per me è molto importante in quanto l’Obp non è soltanto un premio letterario ma ha l’ambizione di essere un evento largamente inclusivo con la funzione di avvicinare alla lettura prima di tutto i cittadini del territorio".

E il fatto che tutto questo si svolga nei giardini chiusi, un delizioso angolo del centro lagunare che ha bisogno di essere valorizzato perché ha molto da offrire, è sicuramente un valore aggiunto all’iniziativa. "L’Obp – conclude l’assessora – è un progetto che ha anche un ritorno turistico, in quanto attrae un pubblico esterno richiamato dagli scrittori che partecipano al Premio. Per me, però, resta fondamentale la funzione sociale, incarnata dagli Amici del Parco della lettura, apprezzata dai cittadini di Orbetello e che ci ha suggerito di raddoppiare il numero dei giurati portandolo da cinquanta a cento".

Altra novità della prossima edizione sarà il progetto dedicato alle scuole, che contribuiranno a scegliere i vincitori. Le case editrici potranno aderire alla terza edizione dell’Orbetello Book Prize inviando le proprie candidature entro il primo marzo 2024. I migliori sei libri saranno annunciati circa un mese dopo l’apertura delle candidature, mentre i tre finalisti saranno presentati al Salone del Libro di Torino a maggio.

Riccardo Bruni