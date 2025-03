Gli esempi positivi che abbiamo "sotto casa"

I ragazzi della scuola di Orbetello hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un incontro straordinario con quattro figure femminili di successo. L’evento, organizzato per ispirare e motivare i ragazzi, si è svolto al "Frontone", in un’atmosfera di grande entusiasmo e curiosità.

Il primo intervento è stato tenuto dalla vicesindaca Chiara Piccini, che ha parlato del suo percorso di studio e della partecipazione attiva nella comunità, dimostrando disponibilità e attenzione verso le giovani generazioni. Ha invitato i ragazzi ad essere parte del cambiamento della società e a contribuire con le proprie idee.

Successivamente l’astronauta Liliana Balotti ha preso la parola, raccontando il suo passato e incoraggiando a seguire le proprie passioni e di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Infine la scrittrice Nadia Fusini ci ha parlato del suo percorso di studi, come è nata la sua passione per la scrittura e come si è evoluta nel suo lavoro. Toccante è stato anche l’intervento della dirigente scolastica. "L’educazione è la chiave per cambiare la società di oggi" è stato il suo slogan, mentre raccontava delle difficoltà incontrate per inseguire il proprio sogno.

L’evento si è concluso con un caloroso applauso. Queste storie ci hanno fatto capire come la vita di una donna possa essere molto complicata per svariati motivi, primo fra tutti la disparità ancora presente nella nostra società. La strada per la parità continuerà, ma esempi come questi sono fondamentali per il cambiamento.