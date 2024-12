Gli auguri della scuola media Da Vinci. Un concerto per le famiglie degli alunni

La media Leonardo Da Vinci, grazie al patrocinio del Comune, per lo scambio di auguri con le famiglie terrà oggi alle 21 un concerto di Natale alla Sala Eden. Il concerto sarà in memoria di Francesco Barbetti. Si esibirà l’Orchestra dei Cuccioli (classi prime del percorso musicale) nel Five for Six, nel Tradizionale Good King Wencelslas e nel tradizionale Betty Barlow Jolly Old St. Nicholas. Musica da camera con Francesco Nacucchi (2B) nel brano di Wolfgang Amadeus Mozart "Allegro dalla Sonata in Do M. K 545", Andrea Bruno (2B) con Haydn: Allegro moderato dal concerto in Sol maggiore per violino e orchestra, Chiara Fabbrucci (3C) con Yann Tiersen "Amelie", Telemann: Adagio-Allegro dal Quartetto in Re mag. (Violino) a cura di Andrea Bruno, Sofia Galgani, Susanna Cerretti, Anastasia Sirant e Giulia Porcu e Reichard "Vivace scherzando" (flauto) a cura di Sofia Fabiani, Federico Aluigi, Francesco Cattolico, Thomas Galgani e Nicole Martina. Coro e Orchestra (coro classi prime e orchestra classi seconde e terze) che si esibiranno con Imagine di John Lennon e Beal & Boothe "Jingle bells rock". L’Orchestra Giovanile (claseconde e terze percorso musicale) con Marc-Antoine Charpentier Te Deum Johann Strauss Marcia di Radetzky. Poi Coro e Orchestra (coro prime e orchestra seconde e terze) con Francesco Iannitti in "Fantasia Natalizia". Il tutto a cura degli insegnanti Francesco Iannitti Piromallo (piano ed elaborazioni musicali), Diego Benocci (piano), Claudio Cavalieri e Francesca Del Bianco (violino), Sabrina Savelli (flauto), Francesco De Luca e Fabio Montomoli (chitarra), Mario Macedonio (percussioni), Ilaria Schiaretti e Laura Menchini (coro e coordinamento).