Gli atleti speciali Skeep tornano ad allenarsi e a fare tante attività

Con l’inizio di ottobre, riprendono puntuali le attività di Skeep, l’associazione sportiva che dedica le proprie attenzioni ai ragazzi diversamente abili di Grosseto e provincia. Lo scopoè quello, attraverso il divertimento, la pratica sportiva ed artistica, di favorire l’inserimento nella società cittadina dei propri iscritti, aumentandone, al contempo, autostima e fiducia in loro stessi. E’ questa l’undicesima stagione di Skeep, un’annata che si preannuncia come quella dei record. Per il numero degli atleti speciali, innanzi tutto, che hanno toccato quota 85; per quello dei volontari, abbondantemente sopra quota 100 (estremamente importanti nella società della presidente Cristiana Artuso); per la quantità, infine, dei corsi ai quali i ragazzi in giallo-azzurro hanno l’opportunità di partecipare. Dal prossimo mese, infatti, per questi atleti speciali, potranno essere a disposizione i Centri di Avviamento allo Sport (lunedì e giovedì); il canto della corale (sempre lunedì); il pomeriggio Kids (mercoledì); l’atletica paralimpica (lunedì, mercoledì e venerdì); ippoterapia, calcio, arco e bocce (giovedì); ballo di gruppo e palestra (venerdì). Già decisa, inoltre, l’organizzazione di corsi di nuoto, di baskin e di beach volley, le cui date di avvio non sono state ancora fissate. Nel corso della stagione, poi, non mancheranno eventi speciali come gite, gare e spettacoli per la soddisfazione di atleti e volontari. Sono tutte notizie ed informazioni annunciate nel corso di una affollata e festosa assemblea al Campo Zauli a cui hanno partecipato Segio Perugini (Uisp), Elisabetta Teodosio (Coni) e l’assessore comunale al Bilancio Simona Rusconi.