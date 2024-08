Gli appuntamenti sull’Amiata. Musica, poesia e divertimento

Cinema, musica, letteratura e divertimento. Sono questi gli ingredienti che rendono unici gli appuntamenti del weekend. A Castel del Piano è in programma il secondo appuntamento di Sorgenti Film Festival che vedrà salire sul palco il grande attore Paolo Hendel in "Talk show e musica" alle 21.30 in piazza Rosa Guarnieri. L’evento è a ingresso gratuito. Paolo Hendel, l’irriverente toscanaccio, è nato a Firenze, il 2 gennaio 1952 e la sua passione per il mondo dello spettacolo è cominciata con il cabaret quando aveva 30 anni. Il grande successo è arrivato con il personaggio Pravettoni a "Mai dire gol". Oggi, spostandosi ad Arcidosso, al Parco del pero, verrà presentato alle 17 il libro "Musica e Poesia", editore Effegi, a cura di Susanna Nanni, un omaggio al maestro Vito Secondi. È un libro che raccoglie la sua vasta produzione di musiche e di poesie. Vito, classe 1928, oltre che maestro della Banda e della Corale Verdi, da lui fondata, e insegnante di musica, è stato un valente compositore e un poeta. Nel cuore degli arcidossini è rimasta soprattutto la sua "Serenata" del ’47, ma è ricordato anche come un uomo di umorismo, dalla critica incisiva, dai pensieri ironici e pungenti, uomo di cultura e un precursore di temi oggi attuali. La presentazione sarà accompagnata da musiche, con Marco Pericci, Alessandro Morganti e Stefano Pioli e con la lettura di poesie da parte della Compagnia Teatrale " né Arte ne’ Parte". A Santa Fiora oggi si rinnova l’appuntamento con la Notte Bianca. A partire dalle 19 degustazioni, musica, stand gastronomici e iniziative all’interno delle attività commerciali. Ma la festa comincia dal mattino e prosegue nel pomeriggio con tanti appuntamenti: alle 8.30 è programmata l’escursione ad anello di Fonte delle Monache con la guida ambientale. Seguirà alle 18 un laboratorio di circo per bambini della Scuola di Circo Passe Passe, in piazza Garibaldi e alle 18.30 alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla la conferenza su "Beni necessari e beni superflui secondo Francesco D’Assisi" a cura del Professore Giacomo Todeschini. Stand gastronomici aperti, musica d’autore e dj animeranno la notte bianca.

A Monterotondo Marittimo torna il Festival delle arti di strada Vademecum, giunto alla VI edizione, in programma oggi e domani. Tredici compagnie, per oltre 40 spettacoli fissi e itineranti, il mercatino dell’artigianato artistico con oltre 60 banchi e 14 punti ristoro per le vie del centro storico.