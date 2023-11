Gli Antenati. Paolini in scena a "Metamorfosi"

È Marco Paolini, drammaturgo, regista, attore, noto per il suo teatro civile, ad aprire ufficialmente, domani, alle 21.15, la stagione "Metamorfosi" del teatro Fonderia Leopolda di Follonica con lo spettacolo "Antenati-The grave party". Una rappresentazione, di e con Marco Paolini con musiche di Fabio Barovero prodotta da Michele Signori e Jolefilm, legata al progetto "La fabbrica del mondo", che ripercorre l’evoluzione della specie umana. "Antenati – the grave party" prende le mosse da un incontro immaginario con i nonni dei nonni, con le 4mila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono. Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù. I temi di fondo di "Antenati" sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200mila anni. Lo spettacolo comincia con la narrazione di atomi e batteri e prosegue descrivendo le migrazioni continue fino ad arrivare a nostri nonni e il loro comico e commovente tentativo di capire noi, internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo. Nella finzione del teatro si ricostruiscono i fili dei legami che permettono di organizzare una stravagante riunione di famiglia: tutti i nonni della storia chiamati a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica. Alle 18, la sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda ospiterà una conversazione con Marco Paolini a cura del Cantiere Cultura di Follonica e condotta da Lorenzo Brunello. Rispetta la tradizione anche la consueta "Cena a teatro", realizzata in collaborazione con l’associazione Ristoratori follonichesi: la cena sarà si terrà alle 19.45 e sarà a cura del Ristorante Oasi (per prenotare chiamare lo Iat Follonica al numero 0566.52012).