Gli "Anni ’90" al Summer Night

Oltre 200 date in un anno con record di presenze nei Comuni, piazze, Festival e locali nel panorama nazionale e "Voglio tornare negli anni ’90" arriva a Follonica sul palco del Follonica Summer Nights il 12 agosto per una serata divertentissima e colorata. Sarà l’ occasione di svago e allegria assicurata per tutte le fasce d’età dai più grandi ai più piccini, dai ragazzi ai nonni passando per le famiglie con bambini di tenera età. Due ore di puro spettacolo ed intrattenimento grazie allo show studiato per far riviere a tutti al massimo il decennio più bello di sempre. Dj, Frontman, animazione, mascotte, allestimento, effettistica sono solamente alcuni degli elementi che compongono l’amatissimo Live Show. Gigi d’Agostino, Eiffel 65, Gabry Ponte, Corona, Prezioso in una serata pensata per rivivere tutte le hits degli artisti più ascoltati degli anni ’90.