Gli 80 anni dell’Anpi. Oggi in Provincia festa tra musica e parole

I primi 80 anni del comitato provinciale "Norma Parenti" saranno celebrati insieme alla cittadinanza oggi dalle 16.30 a Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto e del presidio istituzionale antifascista dell’Anpi, con un pomeriggio da trascorrere tra musica e parole con i "Ribelli Senza Macchia" e "Liber Pater" e l’immancabile brindisi con il taglio della torta insieme alla cittadinanza presente all’evento. Sarà quindi un appuntamento ricco di interventi per raccontare lo storico e sempre attuale impegno antifascista dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia nel solco della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza e dalla lotta di Liberazione dall’oppressione nazifascista. "Celebrare gli 80 anni del Comitato Provinciale Norma Parenti significa rendere omaggio non solo alla memoria storica della nostra provincia, ma anche all’attualità dei valori antifascisti e costituzionali che continuano a guidarci. – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia –. La Resistenza non rappresenta solo un capitolo importante della nostra storia ma un’eredità viva, che ci impegna ogni giorno nella difesa della democrazia, della pace e della giustizia sociale".

La Maremma durante la Resistenza fu crocevia nell’impegno antifascista prima, e nella lotta partigiana poi, di numerosi oppositori al Regime di Mussolini con le più diverse provenienze politiche. Oggi il comitato "Norma Parenti" con le sue 15 articolazioni territoriali conta 1500 tra iscritte ed iscritti. Oggi si alterneranno, tra presenze ed interventi artistici, figure delle Istituzioni e dell’associazionismo democratico, con al centro quel lavoro culturale tanto caro ad un grande intellettuale antifascista grossetano, Luciano Bianciardi, attraverso le performance sceniche di Liber Pater e della giovane band musicale dei "Ribelli Senza Macchia".