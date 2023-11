"Giusto rivedere le date dei saldi"

"Le associazioni di categoria hanno ragione, è necessaria una riflessione complessiva sui periodi dei saldi, non soltanto in relazione ai mutamenti climatici che spostano le stagioni, ma anche per rilanciare e salvaguardare l’intero comparto del commercio al dettaglio che comprende oltre 400mila punti vendita in tutta Italia: un settore in gravissima crisi a causa della concorrenza online, dell’aumento dei costi energetici, del costo del denaro e dell’inflazione".

E’ quanto afferma l’onorevole Marco Simiani (Pd), che aggiunge: "Ad oggi il periodo degli sconti rischia di essere l’unico incentivo per un settore chiave dell’economia e dell’occupazione nazionale che il governo Meloni, nonostante i tagli a sanità, servizi e pensioni, ha assolutamente dimenticato".