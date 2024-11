"Girogustando" arriva alla Vecchia Oliviera. La chef Probst incontra Fabiola Subissati

La bistecca fiorentina sarà uno dei piatti forti della serata di "Girogustando" alla Vecchia Oliviera. Un connubio speciale: quello tra la cucina vegetariana della chef pluripremiata, anche con la stella Michelin quando era alla Tenda rossa, Maria Probst (del 100% bio ristorante il Cerreto) e la cucina "a base di ciccia" di Fabiola Subissati (nella foto). Oggi si svolgerà l’ultima serata di "Girogustando", la manifestazione enogastronomica realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. Il ristorante ospite si trova all’interno di un agriturismo e la cucina è stata da poco insignita della Forchetta dal Gambero rosso: "È stato un riconoscimento inaspettato – commenta la chef Maria Probst –. Tra l’altro non ci hanno classificato come trattoria ma come un vero e proprio ristorante. Quando ero alla Tenda Rossa avevo la Stella Michelin. durante il Covid ho scelto di cambiare, di semplificare e adesso, con Assunta Pandolfi con cui abbiamo preso sottobraccio il Bioristorante, facciamo cucina vegetariana utilizzando le produzioni dell’agriturismo". "Come sempre mi aspetto di poter imparare dagli altri chef, rubando con gli occhi – racconta Fabiola Subissati, titolare de La Vecchia Oliviera –. Io non sono una chef, ci tengo a dirlo, sono un’insegnante prestata alla cucina. Amo cucinare e sperimentare gusti e sapori". Durante la serata ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio Tutela Vini di Maremma. Per prenotare: 0564 996462.