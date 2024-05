Giovane semina il panico con un coltello

Movida in centro a Grosseto con caos e paura. Un ragazzo straniero, minorenne, ha creato il panico con un grosso coltello in mano. L’episodio è accaduto in piazza della Palma, poco prima della mezzanotte. Un ragazzo nordafricano, lo stesso che qualche tempo fa rubò un’auto nel parcheggio Amiata e poi finì la corsa schiantandosi in via Matteotti, correva con un grosso coltello in mano. Urlava e si agitava mentre la gente si allontanava temendo il peggio. Dopo un po’ un suo amico è riuscito a calmarlo e a farlo sedere, intanto però i carabinieri erano stati avvertiti e quando sono giunti sul posto hanno trovato il giovane seduto e calmo, così lo hanno lasciato andare. La calma era solo apparente, dopo poco è ripartito correndo verso piazza Duomo e tra i baristi del centro sono scattate chiamate di allerta.