Giorno del Ricordo, domani storia con l’Isgrec

FOLLONICA

In occasione del Giorno del Ricordo, l’associazione nazionale Partigiani d’Italia circolo di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza per domani alle 16 la proiezione del documentario "La conoscenza scaccia la paura. Storia dell’alto Adriatico, il confine più difficile del ‘900" alla sala Tirreno. L’opera è una produzione Isgrec/Regione Toscana del 2019, per la regia di Luigi Zannetti, che si è avvalso della consulenza storica di Luciana Rocchi e Luca Bravi. Alla proiezione seguirà l’intervento della storica Luciana Rocchi che ricorderà le vicende dei territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, delle foibe e dell’esodo istriano. Il documentario, la cui voce narrante è quella di Livio Dorigo, italiano di Pola, racconta l’adolescenza e la giovinezza nella città d’origine, l’esodo e il ritorno.