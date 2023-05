Giornata mondiale senza fumo "Nuoce gravemente alla salute" Sensibilizzazione per smettere

"Fumare nuoce gravemente alla salute", ormai è un assunto ben noto, eppure circa un italiano su cinque (19,7%), pur conoscendone i rischi, ammette di proseguire in questa cattiva abitudine. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco che è oggi, l’Asl Toscana sud est prevede un serie di iniziative di sensibilizzazione alla lotta contro il fumo in tutto il territorio aziendale. Nella zona Grossetana, l’Unità funzionale Dipendenze, diretta dal dottor Fabio Falorni, è previsto un incontro dalle 18 alle 20 nei locali del distretto sanitario di via Don Minzoni, 9, destinato ai partecipanti dei gruppi antifumo e ai cittadini che desiderano informazioni o intendono intraprendere un percorso per smettere di fumare. Altri due appuntamenti si svolgeranno nel Parco regionale della Maremma ad Alberese: sabato si terrà il "Percorso dei 5 sensi" con la collaborazione di un esperto dell’associazione culturale Alcedo e sabato 10 un’escursione in canoa lungo il fiume Ombrone, organizzata dalla cooperativa Silva. "Come ogni anno, abbiamo programmato un serie di eventi conviviali che coinvolgano le persone già in cura presso i nostri servizi, ma spingano altri fumatori che vogliono smettere a prendere parte nell’ottica di condivisione di esperienze, curiosità e informazioni, tutte riguardanti questa terribile abitudine da cui è necessario liberarsi prima possibile per il bene della propria salute e di chi sta accanto – afferma Paola Valenziano, sociologa, facilitatrice e responsabile dei corsi antifumo del SerD –. La scelta di ritrovarsi all’aria aperta si basa sulla valenza terapeutica dei contesti naturali, sul benessere fisico e mentale e sull’importanza dell’attività fisica fatta in contatto con l’ambiente naturale per smettere di fumare".