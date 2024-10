Giornata mondiale della salute mentale. Acat in prima linea

Le associazioni dei Club Alcologici Territoriali di Grosseto partecipano alle iniziative della Giornata Mondiale della Salute Mentale, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come avviene dal 1992. Per il 2024 il motto è: My Health, my Right, cioè la mia salute, il mio diritto a sottolineare il legame inscindibile tra la salute del cittadino e il suo diritto. Ciò significa a livello planetario "il diritto all’acqua potabile sicura, all’aria pulita e alla buona alimentazione; ad alloggi di qualità e a condizioni lavorative e ambientali sicure".